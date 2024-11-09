Bochum - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında deplasmanda Bochum ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Dieter Hecking'in ekibi Bochum ile karşı karşıya gelecek.
BOCHUM - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Vonovia Ruhrstadion'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
BOCHUM - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Robert Hartmann'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 2'den naklen yayımlanacak.
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