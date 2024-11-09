Bochum - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bochum - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında deplasmanda Bochum ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2024 Cumartesi, 12:03
Bochum - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya Bundesliga'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor.

Bochum - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Dieter Hecking'in ekibi Bochum ile karşı karşıya gelecek.

Bochum - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BOCHUM - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Vonovia Ruhrstadion'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

Bochum - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BOCHUM - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Robert Hartmann'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 2'den naklen yayımlanacak.

Bochum Bayer Leverkusen Bundesliga

En Çok Okunan Haberler