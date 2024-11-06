Luis Diaz hat-trick yaptı: Bayer Leverkusen deplasmanda darmaduman!

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen'i 4-0 mağlup etti.

Luis Diaz hat-trick yaptı: Bayer Leverkusen deplasmanda darmaduman!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2024 - 09:32

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Liverpool, sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaştı. Anfield'da oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 61 83 ve 90+2. dakikalarda Luis Diaz, 63. dakikada ise Cody Gakpo kaydetti.

LIVERPOOL LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Arne Slot'un takımı bu sonuçla Devler Ligi'nde 4'te 4 yaptı. Liverpool 4 maçta 9 gol atarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Puanını 12'ye çıkaran Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Arne Slot'un takımı Premier Lig'de de zirvede yer alıyor.

SIRADAKİ RAKİBİ REAL MADRID

Xabi Alonso'nun takımı Leverkusen ise 7 puanda kaldı.

Bir sonraki haftada Liverpool, Real Madrid ile karşılaşacak. Leverkusen ise Salzburg'u ağırlayacak.


Etiketler: #Luis Diaz #liverpool #Bayer Leverkusen #uefa şampiyonlar ligi

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