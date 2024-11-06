Luis Diaz hat-trick yaptı: Bayer Leverkusen deplasmanda darmaduman!
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen'i 4-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Liverpool, sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaştı. Anfield'da oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 61 83 ve 90+2. dakikalarda Luis Diaz, 63. dakikada ise Cody Gakpo kaydetti.
LIVERPOOL LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Arne Slot'un takımı bu sonuçla Devler Ligi'nde 4'te 4 yaptı. Liverpool 4 maçta 9 gol atarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü.
Puanını 12'ye çıkaran Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Arne Slot'un takımı Premier Lig'de de zirvede yer alıyor.
SIRADAKİ RAKİBİ REAL MADRID
Xabi Alonso'nun takımı Leverkusen ise 7 puanda kaldı.
Bir sonraki haftada Liverpool, Real Madrid ile karşılaşacak. Leverkusen ise Salzburg'u ağırlayacak.
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