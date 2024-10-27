Bochum - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bochum - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında deplasmanda Bochum ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2024 Pazar, 12:33
Bochum - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya Bundesliga'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Bochum - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Marcus Feldhoff'un ekibi Bochum ile karşı karşıya gelecek.

Bochum - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BOCHUM - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Vonovia Ruhrstadion'da oynanacak mücadele saat 17:30'da başlayacak.

Bochum - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BOCHUM - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Florian Exner'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

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