Bochum - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında deplasmanda Bochum ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 17:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Marcus Feldhoff'un ekibi Bochum ile karşı karşıya gelecek.
BOCHUM - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Vonovia Ruhrstadion'da oynanacak mücadele saat 17:30'da başlayacak.
BOCHUM - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Florian Exner'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
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