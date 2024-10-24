Raphinha tarihe geçti: Barcelona, Bayern Münih'i dağıttı!
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bayern Münih'i 4-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Barcelona, Bayern Münih'i ağırladı. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı Barcelona, 4-1'lik skorla kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri Robert Lewandowski ve Raphinha attı. Hat-trick yapan Raphinha, 1, 45 ve 56. dakikalarda fileleri havalandırdı. 36. dakikada gol atan Robert Lewandowski ise eski takımı Bayern'e attığı golün ardından sevinç yaşamadı.
Bayern Münih'in tek golü 18. dakikada Harry Kane'den geldi. İngiliz yıldızın 10. dakikada attığı gol ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
RAPHINHA TARİHE GEÇTİ
Raphinha, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı hat-trick yapan dördüncü oyuncu oldu. Daha önce aynı başarıyı Roy Makaay, Sergio Agüero ve Cristiano Ronaldo yaşamıştı.
Bu sonucun ardından Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana yükseldi. Bayern Münih ise Devler Ligi'nde 3 puanda kaldı.
Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Kızılyıldız deplasmanına gidecek. Bayern Münih, sahasında Benfica'yı konuk edecek.
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