Bayern Münih, 2 maç sonra galip geldi!

Bundesliga 7. hafta maçında Bayern Münih, sahasında Stuttgart'ı 4-0 mağlup etti.

Bayern Münih, 2 maç sonra galip geldi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 22:50

Bundesliga 7. hafta maçında Bayern Münih, sahasında Stuttgart ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 4-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 57, 60 ve 80. dakikalarda Harry Kane, 89'da ise Kingsley Coman kaydetti.

Bayern Münih, ligde 2 maç sonra galip gelmeyi başardı. Stuttgart ise üst üste 3. maçından da galip gelemedi.

Bu sonucun ardından Bayern, puanını 17'ye çıkardı. Stuttgart ise 9 puanda kaldı.


Etiketler: #Bayern Münih #Stuttgart #Bundesliga

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