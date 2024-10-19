Bayern Münih, 2 maç sonra galip geldi!
Bundesliga 7. hafta maçında Bayern Münih, sahasında Stuttgart'ı 4-0 mağlup etti.
Bundesliga 7. hafta maçında Bayern Münih, sahasında Stuttgart ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 4-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 57, 60 ve 80. dakikalarda Harry Kane, 89'da ise Kingsley Coman kaydetti.
Bayern Münih, ligde 2 maç sonra galip gelmeyi başardı. Stuttgart ise üst üste 3. maçından da galip gelemedi.
Bu sonucun ardından Bayern, puanını 17'ye çıkardı. Stuttgart ise 9 puanda kaldı.
Etiketler: #Bayern Münih #Stuttgart #Bundesliga
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