Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Bayern Münih ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2024 Çarşamba, 11:05
Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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