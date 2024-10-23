Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Bayern Münih ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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