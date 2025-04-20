Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 30. haftasında kendi sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
20 Nisan 2025 Pazar, 15:14
Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya Bundesliga'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Niko Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Gerardo Seoane'nin ekibi Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BORUSSİA DORTMUND - BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BORUSSİA DORTMUND - BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 ve Tivibu Spor 2 kanallarından naklen yayımlanacak.

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