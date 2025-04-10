Barcelona, Borussia Dortmund'u darmadağın etti: Katalanlar evinde çok rahat!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 00:00

Güncelleme: 10.04.2025 - 00:00

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Estadi Olimpic Lluis Companys'de oynanan maçta Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Barcelona'nın gollerini 25. dakikada Raphinha, 48. ve 66. dakikalarda Robert Lewandowski, 77. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

BARCELONA ADINA İLKLER YAŞANDI

Barcelona'da forma giyen birçok oyuncu bu akşam ilkleri yaşadı.

Katalanlar'ın 17 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal, 18 yaşına girmeden 20'den fazla Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ilk oyuncu oldu.

18 yaşındaki Pau Cubarsi ise maçın ilk golünde Raphinha'ya yaptığı asistle Şampiyonlar Ligi tarihinde asist yapan en genç defans oyuncusu oldu.

RAPHINHA, MESSI EGALE ETTİ

Barcelona adına maçın ilk golünü kaydeden Raphinha ve Yamal'ın gol pasını veren Raphinha, bir Şampiyonlar Ligi sezonunda 19 gol-asist katkısı sağladı ve Lionel Messi'nin bu alandaki rekorunu egale etti.

Karşılaşmada Dortmund ağlarına 2 gol bırakan Lewandowski, Dortmund'dan ayrıldıktan sonra eski takımına karşı oynadığı 28 maçta 29 kez ağları havalandırdı.

36 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın 5 büyük liginde bu sezon 40 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.

RÖVANŞ SALI GÜNÜ

Çeyrek finalin ikinci maçı, 15 Nisan'da Almanya'da oynanacak.