4 gollü dev maçta kazanan çıkmadı! Bayern Münih 2-2 Borussia Dortmund
Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih, konuk etttiği Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih, Borussia Dortmund'u konuk etti.
Allianz Arena'da oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Dortmund'un gollerini 48. dakikada Maximilian Beier ve 75. dakikada Waldemar Anton kaydetti. Bayern Münih'in golleri ise 65. dakikada Raphael Guerreiro ve 69. dakikada Serge Gnabry'den geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde 6. beraberliğini alan lider Bayern Münih, 69 puanda kaldı. 42 puana ulaşan Borussia Dortmund ise 8. sıraya yerleşti.
Bundeslig'da bir sonraki hafta lider Bayern Münih, Heidenheim'a konuk olacak. Dormund ise Mönchengladbach'ı ağırlayacak.
Etiketler: #Bayern Münih #Borussia Dortmund #Bundesliga
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