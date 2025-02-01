Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
Premier Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşılaşacak.
BOURNEMOUTH - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
BOURNEMOUTH - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
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