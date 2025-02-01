Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2025 Cumartesi, 11:50
Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşılaşacak.

Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BOURNEMOUTH - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BOURNEMOUTH - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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