Liverpool 3 puanı dört golle aldı!

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında kendi sahasında ağırladığı Ipswich Town'ı 4-1 mağlup etti.

Liverpool 3 puanı dört golle aldı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 21:20

Premier Lig'in 23. haftasında Arne Slot'un yönetimindeki lider Liverpool evinde Kieran McKenna'nın ekibi Ipswich Town'ı 4-1 mağlup etti.

Anfield'da oynanan maçta Liverpool'un gollerini 11. dakikada Dominik Szoboszlai, 35. dakikada Mohamed Salah, 44 ve 66. dakikalarda ise Cody Gakpo kaydetti.

LİDER YOLUNA DEVAM ETTİ

Ipswich Town'ın tek golünü ise 90. dakikada Jacob Greaves kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 53'e yükselten Liverpool liderliğini sürdürürken, 16 puanda kalan Ipswich Town 18. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool deplasmanda Bournemouth'a konuk olurken, Ipswich Town evinde Southampton'ı ağırlayacak.


Etiketler: #liverpool #Ipswich Town #premier lig

İlgili Haberler

Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doludizgin: 7'de 7 yaptı!

Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doludizgin: 7'de 7 yaptı!
Liverpool'a Darwin Nunez hayat verdi!

Liverpool'a Darwin Nunez hayat verdi!
Liverpool, Nottingham Forest'a diş geçiremedi!

Liverpool, Nottingham Forest'a diş geçiremedi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler