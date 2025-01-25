Liverpool 3 puanı dört golle aldı!
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında kendi sahasında ağırladığı Ipswich Town'ı 4-1 mağlup etti.
Premier Lig'in 23. haftasında Arne Slot'un yönetimindeki lider Liverpool evinde Kieran McKenna'nın ekibi Ipswich Town'ı 4-1 mağlup etti.
Anfield'da oynanan maçta Liverpool'un gollerini 11. dakikada Dominik Szoboszlai, 35. dakikada Mohamed Salah, 44 ve 66. dakikalarda ise Cody Gakpo kaydetti.
LİDER YOLUNA DEVAM ETTİ
Ipswich Town'ın tek golünü ise 90. dakikada Jacob Greaves kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 53'e yükselten Liverpool liderliğini sürdürürken, 16 puanda kalan Ipswich Town 18. sırada kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool deplasmanda Bournemouth'a konuk olurken, Ipswich Town evinde Southampton'ı ağırlayacak.
Etiketler: #liverpool #Ipswich Town #premier lig
Spor Haberleri
- Muslera'dan Galatasaray açıklaması!
- Arsenal, Pereira'nın hayallerini yıktı!
- Liverpool 3 puanı dört golle aldı!
- Kasımpaşa, Can Keleş'i transfer etti!
- Iğdır, Adanaspor karşısında büyük fırsatı tepti
- Mateo Retegui, Atalanta'yı galibiyete taşıdı
- Uşakspor otobüsüne taşlı saldırı
- Fernando Muslera, Galatasaray tarihine geçti
- Okan Buruk'tan tepkilere yanıt!
- Eski Galatasaraylı, Real Betis'e galibiyeti getirdi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç
- Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddiası
- Tutuklanan elektrikçinin ifadesi ortaya çıktı
- Soruşturmada flaş gelişme!
- Özüm'ün ablası, otel içinde çektiği videoyu paylaştı
- '3 gün önce zaten söylemişlerdi'
- 'Suç duyurusunda bulunacağım'
- Özgür Özel'den 'anket' çıkışı
- Facianın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı!
- Ünlü fenomen kalp krizi geçirip öldü