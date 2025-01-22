Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doludizgin: 7'de 7 yaptı!

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Lille'i 2-1 mağlup etti.

Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doludizgin: 7'de 7 yaptı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2025 - 09:56

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Liverpool ile Lille karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi Liverpool 2-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekip, 34. dakikada sezonun formda ismi Mohamed Salah ile öne geçti.

59. dakikada Aissa Mandi'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Lille, 62. dakikada Jonathan David ile eşitliği sağladı.

Harvey Elliott, 67. dakikada Liverpool'a galibiyeti getirdi.

LIVERPOOL YEDİDE YEDİ YAPTI

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında çıktığı 7 maçın tamamını kazanan Liverpool, puanını 21 yaptı. Lille ise 13 puanda kaldı.

Liverpool, son hafta maçında PSV Eindhoven'a konuk olacak. Lille ise Feyenoord'u ağırlayacak.


Etiketler: #liverpool #lille #uefa şampiyonlar ligi

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