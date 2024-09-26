Braga - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Braga, UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor.
Carlos Carvalhal yönetimindeki Braga, sahasında Zarko Lazetic'in ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.
BRAGA - MACCABİ TEL AVİV MAÇI SAAT KAÇTA?
Braga Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
BRAGA - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Matej Jug'un yöneteceği karşılaşma tabii spor 4'ten şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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