Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, Premier Lig'in 22. haftasında deplasmanda Brentford karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2025 Cumartesi, 12:22
Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor.

Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Thomas Frank'ın ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.

Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BRENTFORD - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BRENTFORD - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andrew Madley'nin yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

liverpool brentford İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler