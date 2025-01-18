Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, Premier Lig'in 22. haftasında deplasmanda Brentford karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Thomas Frank'ın ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.
BRENTFORD - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
BRENTFORD - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Andrew Madley'nin yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
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