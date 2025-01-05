Manchester United'dan Liverpool'a çelme!

Yayınlanma: 05.01.2025 - 21:34

Güncelleme: 05.01.2025 - 21:34

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Arne Slot'un ekibi Liverpool ile Ruben Amorim'in yönetimindeki Manchester United ile 2-2 berabere kaldı.

Anfield'da oynanan maçta Liverpool'un gollerini 59. dakikada Cody Gakpo ve 70. dakikada penaltıdan Muhammed Salah attı.

6 YIL SONRA İLK GOL

Manchester United'ın gollerini ise 52. dakikada Lisandro Martinez ve 80. dakikada Amad Diallo kaydetti. Lisandro Martinez, 6 yıl sonra Anfield'da gol atan ilk Liverpoollu oyuncu oldu.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Liverpool 46 puanla liderliğini sürdürürdü.

Ligdeki son 7 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Manchester United ise 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve puanını 23'e yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşırken, Manchester United sahasında Southampton ile mücadele edecek.