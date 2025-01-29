Brest - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Brest ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Eric Roy'un takımı Brest ile karşı karşıya gelecek.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hocanın şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.
BREST - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Roudourou Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BREST - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Norveçli hakem Espen Eskås'ın yöneteceği karşılaşma 'tabii' platformundan naklen yayımlanacak.
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