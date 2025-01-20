Real Madrid güle oynaya zirveye!

La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid, Las Palmas'ı 4-1 yendi. Eflatun beyazlılar puanını 46 yaptı ve liderliğe yükseldi.

Real Madrid güle oynaya zirveye!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 00:11

La Liga'nın 20. haftasında Atletico Madrid, Leganes'e deplasmanda yenildi. Barcelona ise Getafe ile berabere kaldı. Real Madrid, rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftada Las Palmas'ı konuk etti.

Konuk takım henüz 27. saniyede Fabio Silva ile öne geçti. Real Madrid, 18'de Mbappe'nin penaltı golüyle eşitliği sağladı. Brahim Diaz, 33'te öne geçirirken, Mbappe 36'da farkı 2'ye çıkardı. Rodrygo, 57'de ev sahibi takımın 4. golünü attı.

Real Madrid rakiplerinin hata yaptığı haftada Las Palmas'ı 4-1 yenerek puanını 46 yaptı ve zirveye yükseldi. Las Palmas ise 22 puanda kaldı.


Etiketler: #real madrid #Las Palmas #la liga

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