Celtic - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Celtic - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Celtic ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
12 Şubat 2025 Çarşamba, 10:05
Celtic - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.

Celtic - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Brendan Rodgers'ın ekibi Celtic ile karşılaşacak.

Celtic - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CELTİC - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Celtic Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Celtic - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CELTİC - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesús Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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