Celtic - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Celtic ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.
Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Brendan Rodgers'ın ekibi Celtic ile karşılaşacak.
CELTİC - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Celtic Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
CELTİC - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jesús Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezi davasında beraat kararları!
- Bakan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- Mansur Yavaş’tan dikkat çeken paylaşım!
- Ön seçim tarihi belli oldu!
- Özdemir Erdoğan’dan Zeki Müren’e büyük saygısızlık!
- 'Sucuk' yerine at ve eşek eti yedirmişler!
- Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı
- Deprem raporu yayımlandı
- İzmir'de 'deprem' alarmı: AFAD harekete geçti
- Eylem Tok ve Timur Cihantimur için 'iade' kararı