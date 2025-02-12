Club Brugge - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Club Brugge - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
12 Şubat 2025 Çarşamba, 09:59
Club Brugge - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.

Club Brugge - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta, deplasmanda Nicky Hayen'in ekibi Club Brugge ile karşılaşacak.

Club Brugge - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CLUB BRUGGE - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Club Brugge - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CLUB BRUGGE - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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