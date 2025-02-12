Club Brugge - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.
Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta, deplasmanda Nicky Hayen'in ekibi Club Brugge ile karşılaşacak.
CLUB BRUGGE - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?
Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
CLUB BRUGGE - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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