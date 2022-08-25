Club Brugge, Fenerbahçeli Miha Zajc'ı istiyor

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2022 Perşembe, 11:12
<p>Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Miha Zajc'a beklenmedik bir tepki geldi.<br data-mce-bogus="1"></p>

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Miha Zajc'a beklenmedik bir tepki geldi.

<p>Belçika basınına göre; Club Brugge, sarı-lacivertlilerin başarılı orta sahası Miha Zajc için teklif yaptı.<br data-mce-bogus="1"></p>

Belçika basınına göre; Club Brugge, sarı-lacivertlilerin başarılı orta sahası Miha Zajc için teklif yaptı.

<p>Adı West Ham United'la anılan Vanaken'in yerini doldurmak için çalışmalara şimdiden başlayan Belçika ekibinin, Fenerbahçe'ye Zajc için 8.5 milyon sterlinlik (10 milyon Euro) bir teklif yaptığı belirtildi.<br data-mce-bogus="1"></p>

Adı West Ham United'la anılan Vanaken'in yerini doldurmak için çalışmalara şimdiden başlayan Belçika ekibinin, Fenerbahçe'ye Zajc için 8.5 milyon sterlinlik (10 milyon Euro) bir teklif yaptığı belirtildi.

<p><strong>SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR</strong></p><p>Bu sezon şu ana kadar 6 resmi maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.</p><p><br></p>

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Bu sezon şu ana kadar 6 resmi maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.


<p>Sloven orta sahanın, Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.</p>

Sloven orta sahanın, Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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