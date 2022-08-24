Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan forvet açıklaması

"HER MAÇ 5-6 OYUNCU DEĞİŞTİRMEMİZE RAĞMEN KALİTEYİ KAYBETMEDİK"

Jorge Jesus, sıkışık maç takviminde kadroda yaptıkları değişikliklere rağmen verim almaya devam ettiklerini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Büyük takımsanız Şampiyonlar Ligi’nde olmanız gerekir. Ligde de şampiyonluğa oynamanız gerekiyor. Büyük takımların Avrupa’ya alışması gerekiyor. Bizim için geçerli, Trabzonspor ve Avrupa’daki diğer Türk takımlarının 3 günde 1 maç yapmaya alışması gerekiyor. Bunu yönetmek için bir yöntem oluyor. Her oyuncudan faydalanması gerekiyor. Yarın bu durum farklı olmayacak. Her maç 5-6 oyuncu değiştiriyoruz. Buna rağmen kaliteyi kaybetmedik bu durum bizim için memnun edici."