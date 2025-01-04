Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2025 Cumartesi, 11:43
Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Selhurst Park'ta oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tim Robinson'un yöneteceği karşılaşma beIN Sport 3'ten naklen yayımlanacak.

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