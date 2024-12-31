Chelsea'ye deplasmanda Ipswich Town şoku!
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Ipswich Town evinde Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Ipswich Town, Chelsea'yi konuk etti. Karşılaşma 2-0'lık Ipswich Town üstünlüğüyle sona erdi.
Portman Road'da oynanan maçta Ipswich Town'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Liam Delap ve 53. dakikada Omari Hutchinson kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde iki maç aradan sonra kazanan Ipswich Town 15 puana yükselirken, son 3 maçını kazanamayan Chelsea 35 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Ipswich Town deplasmanda Fulham'a konuk olurken, Chelsea deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.
Etiketler: #Ipswich Town #chelsea #İngiltere Premier Lig
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