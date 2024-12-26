Ayrılacağı iddia edilmişti: Chelsea'den Nkunku açıklaması!

Yayınlanma: 26.12.2024 - 12:36

Güncelleme: 26.12.2024 - 12:36

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, devre arasında takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Christopher Nkunku ile ilgili konuştu.

Ocak ayında takımdan ayrılmak isteyenlere engel olmayacağını söyleyen Maresca, "Ocak ayında gitmek isteyen oyunculara, "Kal" demeyeceğim. Eğer ayrılmak istiyorlarsa, en doğru olan şey mutlu olmayan oyuncuların ayrılmasıdır" ifadelerini kullandı.

'KALMASINI İSTİYORUZ'

44 yaşındaki teknik adam, Nkunku'nun ayrılık talebi olup olmayacağı yönünde soruya, "Nkunku'nun bunu isteyip istemeyeceğinden emin değilim. Nkunku'nun burada olmasından mutluyuz, kalmasını istiyoruz" dedi.

Chelsea'de bu sezon 25 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki Nkunku, 12 gol attı ve 4 asist yaptı.