Danimarka - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Danimarka - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçında deplasmanda Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 22:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
20 Mart 2025 Perşembe, 11:31
Danimarka - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor.

Danimarka - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, deplasmanda Brian Riemer'in ekibi Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

Danimarka - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

DANİMARKA - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak.

Danimarka - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

DANİMARKA - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Boşnak hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği mücadele EXXEN'den yayımlanacak.

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