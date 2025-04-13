Deportivo Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Deportivo Alaves ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 31. hafta heycanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Luis Garcia'nın ekibi Deportivo Alaves ile karşılaşacak.
ALAVES - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
İtalyan hocanın şans vermesi halinde milli oyuncu Arda Güler mücadelede forma giyebilecek.
ALAVES - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem César Soto Grado'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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