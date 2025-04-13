Teklif ortaya çıktı: Dev kulüpten Arda Güler'e kanca!
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler'i transfer etmek istediği iddia edildi.
Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili söylentiler sezon sonu yaklaştıkça artmaya devam ediyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti'den forma şansı bulmakta zorlanan Arda için son transfer iddiası ise İngiltere'den geldi.
Mail on Sunday'in haberine göre; Arsenal, Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler'i kadrosuna katmayı hedefliyor.
ALDIĞI SÜREDEN MEMNUN DEĞİL
Türk futbolcu, 33 müsabakada 1170 dakika oynadı ve maç başına 35 dakika sahada kalabildi. Haberde Real'de aldığı süreden memnun olmayan Arda Güler'in takımdan ayrılmayı düşündüğü ileri sürüldü.
19 yaşındaki yıldızın en ciddi talibi Arsenal olsa da Arda'yı Liverpool ve Inter'in de yakında takip ettiği kaydedildi.
ARSENAL'IN VERECEĞİ TEKLİF
İngiliz ekibin Arda Güler transferindeki rekabette öne geçmek için çok hızlı bir şekilde teklif yapmayı planladığı ve Real Madrid'e 40 milyon Euro önereceği belirtildi.
Haberin ayrıntısında, LaLiga kulübünün bu meblağı yeterli bulmayacağı ve daha yüksek bir bonservis bedeli talep edebileceği de ifade edildi.
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