Spor yazarları Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı: 'Mourinho'nun çaresizliği...'
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Spor yazarları, Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği derbiyi değerlenirdi.
'KAHROLAN FENERBAHÇE TARAFTARI OLDU'
Hilmi Türkay: "Sezona büyük umutlarla başlayacaksınız, Mourinho’yu takımın başına getireceksiniz, milyon Avro’lar harcayıp “yıldızlar topluluğu” kuracaksınız... Ama daha 6. haftada “kaleniz” olan Kadıköy’de Galatasaray’a 3-1 yenileceksiniz. Ezeli rakibinizle aranızdaki puan farkı 5... Bu sonuç ne F.Bahçe’ye ne Mourinho’ya ne de başkan Ali Koç’a yakışmadı. Kahrolan yine milyonlarca Sarı-Lacivertli taraftar oldu." (Cumhuriyet)
'FARKI ÖZEL OYUNCULAR YARATTI'
Uğur Meleke: "Her iki takımın da üçüncü bölgede bolca aksiyon yarattığı, orta sahaların çoğunlukla transit geçildiği maçta farkı bence bazı özel oyuncular yarattı dün. Victor Osimhen gelene kadar Galatasaray geriden uzun metrajlı çıkışlarda bu kadar yüksek yüzdeyle hücum edemiyordu. Uluslararası yıldız Victor Osimhen, bu maçta ilk yarıda kendisine gelen 4 topu doğru kullanarak 4 net pozisyon yarattı takımına." (Hürriyet)
'YUNUS AKGÜN'ÜN PERFORMANSINI KİMSE BEKLEMİYORDU'
Ömer Üründül: "Galatasaray çok önemli bir deplasman derbisinde nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynayarak 3 puanı kazandı. Disiplinli ve hırslıydılar. İyi yardımlaşma yaptılar. Maçın ilk 15 dakikası hariç kontrol hep ellerindeydi. Takım oyunu oynadılar. Bütün futbolcular görevlerini yaptı. Ben en çok Yunus'u beğendim. Bu kadar olumlu performans göstereceğini herhalde kimse beklemiyordu." (Sabah)
'PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'IN ELİNE GEÇTİ'
Engin Verel: "İkinci yarıda Fenerbahçe'nin gol bulmak için yoğun bir baskısı vardı. Ancak yine gol Galatasaray'dan geldi. Sara, o dakikaya kadar Galatasaray'ın en iyilerinden biriydi. Attığı golle de bunu taçlandırdı. Dzeko'nun penaltısından sonra net fırsatları harcayan Fenerbahçe, farkı 1'e indirseydi belki 1 puanı kurtarırdı; ancak Okan Buruk, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle takımının düşen direncini biraz olsun güçlendirdi. Lig uzun maraton, köprünün altından daha çok sular akar ama şu bir gerçek ki, Kadıköy'deki galibiyetle ligdeki psikolojik üstünlük de Galatasaray'ın eline geçti." (Akşam)
'MOURINHO'NUN ÇARESİZLİĞİ...'
Bülent Timurlenk: "Kanatları hırpaladılar, merkezde de fizik üstünlük kurdular. İki gol Buruk'un taktik zekasının ödülüydü. F.Bahçe defansı Osimhen ile boğuşurken Lucas'ın şutu ve ardından Nijeryalının Mertens'e göğüs pası... Sara hazırlanış bakımından derbi tarihinin en güzel gollerinden birini attı. 0-3 sonrası huyu suyu değişen hakem Karaoğlan'ın çaldığı penaltı sonrasında ev sahibinin oyunu alamaması, üçlüye dönüp Mert Hakan, Cengiz'den medet ummak da Mourinho'nun çaresizliği..." (Sabah)
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