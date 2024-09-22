Galatasaray'ın Kadıköy performansı!

Galatasaray, son dönemde Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı maçlarda başarılı sonuçlar alıyor.

Galatasaray'ın Kadıköy performansı!
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AA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 09:14

Galatasaray, son dönemde Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı maçlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy'de çıktığı son 8 derbide sadece 1 kez mağlup oldu. Üç beraberliği bulunan Galatasaray, dördüncü kez galip geldi.

Ülker Stadı'nda son 2 derbide 3-0 ve 0-0'lık sonuçlar alan "Cimbom", üçüncü müsabakayı 3-1 kazandı.


Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #Derbi

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