Dünya Kupası tarihinin unutulmayan olaylı maçları

Şili-İtalya (1962)

"Bern Muharebesi"nden sonra 1962 Dünya Kupası'nda ev sahibi Şili'nin İtalya ile oynadığı maç, "Santiago Muharebesi" olarak tarihteki yerini aldı.

Şili-İtalya maçını yöneten, 2. Dünya Savaşı'nda savaşan emekli asker İngiliz Ken Aston, "Tekrar savaş alanına dönmüş gibi hissettim. Sanki futbol maçı yönetmiyor, askeri tatbikatta gözlemcilik yapıyordum." demişti.

Gerginlik, İtalyan gazetecilerin Şili'de 1960'ta meydana gelen depremle ilgili bazı haberleri nedeniyle maçtan önce başladı. İlk faulün ilk saniyelerde olmasından sonra 8. dakikada İtalya'dan Giorgio Ferrini oyundan atıldı ancak sahadan 4 dakika sonra polisin müdahalesiyle zorla çıkarıldı.

Şili'den Leonel Sanchez, rakibi Mario David'e attığı yumruk nedeniyle cezalandırılmadı ancak bir süre sonra karşılık vermek için Sanchez'in kafasına tekme atan David, oyundan ihraç edilen ikinci İtalyan oldu. Sanchez, başka bir pozisyonda İtalyan Humberto Maschio'nun burnunu kırdı ancak yine oyundan atılmadı. Şili, polisin birkaç kez sahaya girerek oyuncuların kavgalarını ayırdığı maçı 2-0 kazandı.

İtalya basınının yerden yere vurduğu hakem Aston, daha sonra sarı ve kırmızı kartların uygulanmasının öncüsü oldu.