Dünya Kupası torbaları belli oldu: İşte muhtemel rakipler...

Dünya Kupası torbaları belli oldu: İşte muhtemel rakipler...

UEFA Uluslar Ligi'nin son maçında Karadağ'a 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, grubu 2. tamamladı. A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde yer alacağı torba ve muhtemel rakipleri de belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2024 Çarşamba, 11:14
Dünya Kupası torbaları belli oldu: İşte muhtemel rakipler...

UEFA Uluslar Ligi'nde 2. sırayı alan A Milli Futbol Takımımızın, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde yer alacağı torba, Karadağ maçı sonrası netleşti. İşte milli takımımızın torbası ve muhtemel rakipleri...

Dünya Kupası torbaları belli oldu: İşte muhtemel rakipler...

HANGİ TORBADAYIZ?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. torbada yer alacak.

12 eleme grubu olacak. Her eleme grubunda 4 ya da 5 ülke olacak.

Dünya Kupası torbaları belli oldu: İşte muhtemel rakipler...

KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Dünya Kupası elemeleri kuraları 13 Aralık tarihinde çekilecek.

Dünya Kupası torbaları belli oldu: İşte muhtemel rakipler...

1. TORBA

İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan, İngiltere, Belçika, İsviçre, Avusturya

Dünya Kupası torbaları belli oldu: İşte muhtemel rakipler...

2. TORBA

TÜRKİYE, Ukrayna, İsveç, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Çekya, Norveç

Dünya Kupası torbaları belli oldu: İşte muhtemel rakipler...

3. TORBA

İskoçya, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna Hersek, İsrail

Dünya Kupası torbaları belli oldu: İşte muhtemel rakipler...

4. TORBA

Bulgaristan, Lüksemburg, Kosova, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya

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