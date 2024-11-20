Dünya Kupası torbaları belli oldu: İşte muhtemel rakipler...
UEFA Uluslar Ligi'nin son maçında Karadağ'a 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, grubu 2. tamamladı. A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde yer alacağı torba ve muhtemel rakipleri de belli oldu.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2. sırayı alan A Milli Futbol Takımımızın, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde yer alacağı torba, Karadağ maçı sonrası netleşti. İşte milli takımımızın torbası ve muhtemel rakipleri...
HANGİ TORBADAYIZ?
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. torbada yer alacak.
12 eleme grubu olacak. Her eleme grubunda 4 ya da 5 ülke olacak.
KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Dünya Kupası elemeleri kuraları 13 Aralık tarihinde çekilecek.
1. TORBA
İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan, İngiltere, Belçika, İsviçre, Avusturya
2. TORBA
TÜRKİYE, Ukrayna, İsveç, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Çekya, Norveç
3. TORBA
İskoçya, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna Hersek, İsrail
4. TORBA
Bulgaristan, Lüksemburg, Kosova, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya
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