Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İşte Türk takımlarının yerleri!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son bir yılın en iyi takımları listesini açıkladı.

İşte 1 Nisan 2023 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasını kapsayan listenin ilk 5'i ve Türk takımlarının sıralamadaki yerleri: