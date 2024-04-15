Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İşte Türk takımlarının yerleri!
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Nisan 2023 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasını "dünyanın en iyi takımları" listesini açıkladı.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son bir yılın en iyi takımları listesini açıkladı.
İşte 1 Nisan 2023 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasını kapsayan listenin ilk 5'i ve Türk takımlarının sıralamadaki yerleri:
1- Manchester City: 401 puan
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, 2022-2023 sezonunda hem lig hemde UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını alarak önemli bir başarı elde etti.
2- Real Madrid: 332 puan
İspanya La Liga ekibi Real Madrid, 2023-2024 sezonunda bitime 7 hafta kala 8 puan farkla lider konumda.
3- Inter: 311 puan
İtalyan temsilcisi Inter, Serie A'da bitime 6 hafta kala 14 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyor. Öte yandan İtalyan ekibi 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'ye mağlup olarak kupaya veda etmişti.
4- Bayer Leverkusen: 279 puan
Almanya Bundesliga'da 2023-2024 sezonunda çıkış yakalayarak Bayern Münih'in hegomonyasına son veren Bayer Leverkusen, tüm kulvarlarda yoluna namağlup devam ediyor.
5- Milan: 253 puan
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, ligde lider Inter'in 14 puan arkasıda ikinci konumda yer alıyor. 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter'e mağlup olarak kupaya veda etmişti.
19- Fenerbahçe: 214,5 puan
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, IFFHS sıralamasına göre 19. sırada yer alıyor. 2022-2023 sezonunda Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'e ise son 16 turunda veda etmişti.
27- Galatasaray: 206 puan
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 206 puanla IFFHS sıralamasında 27. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu 3. sırada tamamladı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag'a elendi. Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
101- Beşiktaş: 136,5 puan
Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Beşiktaş, ligde 4. sırada yer alıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alan siyah-beyazlılar, Avrupa'ya grup aşamasında veda etti.
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