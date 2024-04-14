Kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi 2 eksik!

Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 17:12
Kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi 2 eksik!
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Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanına gidecek Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Günay Güvenç kadroda yer almadı.

Galatasaray'da ayrıca Sergio Oliveira, Alanya kafilesine dahil edilmedi.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:


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