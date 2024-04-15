Feyyaz Uçar'dan istifa iddialarına yanıt: 'Beşiktaşımız için...'

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Futbol Şubesi Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ayrılık iddiaları sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 12:38
Feyyaz Uçar'dan istifa iddialarına yanıt: 'Beşiktaşımız için...'
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Beşiktaş'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve kulübün efsane oyuncularından Feyyaz Uçar basında çıkan ayrılık iddiaları için sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bu haberlerin asılsız olduğunu söyleyen Feyyaz Uçar şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna bilgilendirme. Sadece kötülük yapma, kaos algısı yaratma maksatlı, masa başında uydurulan 'Feyyaz Uçar bırakıyor' şeklindeki yalan gazete haberi ne yazık ki sosyal üzerinde de kullanılmaya devam ediyor. Beşiktaşımız için Başkanımız ve yönetim kurulumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Saygılarımla."


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