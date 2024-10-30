Empoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında deplasmanda Empoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Roberto D'Aversa'nın ekibi Empoli ile karşı karşıya gelecek.
EMPOLİ - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Carlo Castellani Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
EMPOLİ - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Matteo Marchetti'nin yöneteceği mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Özdağ yayını terk etti
- 8 aydır kabız olan kadın tuvalette felaketi yaşadı!
- Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındı
- İsmail Küçükkaya canlı yayında 'bozkurt' işareti yaptı
- Atatürk yerine Erdoğan'ı taşıttılar!
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilk yorum!
- Anıtkabir'de 'Erdoğan' ve 'Reis' sloganları
- Dubai çikolatası yaratıcısından 'Türkiye' itirafı
- 29 Ekim'i Mısıroğlu'yla kutladılar!
- 'Ahmak davası' için HSK'ye yeni başvuru