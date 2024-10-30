Empoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Empoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında deplasmanda Empoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2024 Çarşamba, 10:45
Empoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor.

Empoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Roberto D'Aversa'nın ekibi Empoli ile karşı karşıya gelecek.

Empoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

EMPOLİ - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Carlo Castellani Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Empoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

EMPOLİ - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Matteo Marchetti'nin yöneteceği mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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