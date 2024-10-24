Hakan Çalhanoğlu oynamadı: Inter 3 puanı uzatmalarda aldı!
Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Young Boys'u 1-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Inter, deplasmanda Young Boys ile karşılaştı. Wankdorf Stadı'nda oynanan maçı Inter 1-0 kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Marcus Thuram kaydetti.
HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAMADI
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Devler Ligi'nde henüz mağlup olmayan Inter, ikinci galibiyetini aldı ve puanını 7'ye çıkardı. Young Boys ise 2 mağlubiyetin ardından ilk kez puan aldı.
Bir sonraki maçta Inter, Arsenal'i ağırlayacak. Young Boys ise Shakhtar ile karşılaşacak.
Etiketler: #hakan çalhanoğlu #inter #young boys #uefa şampiyonlar ligi
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