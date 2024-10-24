Hakan Çalhanoğlu oynamadı: Inter 3 puanı uzatmalarda aldı!

Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Young Boys'u 1-0 mağlup etti.

Hakan Çalhanoğlu oynamadı: Inter 3 puanı uzatmalarda aldı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 14:02

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Inter, deplasmanda Young Boys ile karşılaştı. Wankdorf Stadı'nda oynanan maçı Inter 1-0 kazandı. 

Inter'e galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAMADI

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Devler Ligi'nde henüz mağlup olmayan Inter, ikinci galibiyetini aldı ve puanını 7'ye çıkardı. Young Boys ise 2 mağlubiyetin ardından ilk kez puan aldı.

Bir sonraki maçta Inter, Arsenal'i ağırlayacak. Young Boys ise Shakhtar ile karşılaşacak.


Etiketler: #hakan çalhanoğlu #inter #young boys #uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt!

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt!
İtalya'dan Mehmet Üstündağ, Hüseyin Yücel, Daniele Santarelli, Hakan Çalhanoğlu ve Ciro Immobile'ye ödül!

İtalya'dan Mehmet Üstündağ, Hüseyin Yücel, Daniele Santarelli, Hakan Çalhanoğlu ve Ciro Immobile'ye ödül!
Roma maçında sakatlanmıştı: Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

Roma maçında sakatlanmıştı: Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler