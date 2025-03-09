Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Roma, İtalya Serie A'nın 28. haftasında deplasmanda Empoli ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
09 Mart 2025 Pazar, 10:54
Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da 28. hafta heyecanı yaşanıyor.

Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Claudio Ranieri yönetimindeki Roma, deplasmanda Roberto D'Aversa'nın ekibi Empoli ile karşılaşacak.

Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

EMPOLİ - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Carlo Castellani Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

EMPOLİ - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Di Bello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

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