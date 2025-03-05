Roma'ya Zeki Çelik'ten iyi haber!
Coma maçında sakatlık yaşayan ve oyundan çıkan Zeki Çelik, Roma'nın Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta takımdaki yerini alabilecek.
Roma'ya milli futbolcu Zeki Çelik'ten müjdeli haber geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Roma'nın ligde Como ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyundan çıkan milli futbolcunun durumunun ciddi olmadığı belirtildi.
Zeki Çelik'in teknik direktör Claudio Ranieri'nin şans vermesi halinde perşembe günkü Athletic Bilbao maçında forma giyebileceği kaydedildi.
Claudio Ranieri de maç öncesi yaptığı basın toplantısında takımdaki tüm futbolcuların hazır olduğunu söyledi.
Roma'da bu sezon 34 maçta süre bulan 28 yaşındaki Zeki Çelik, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Etiketler: #zeki çelik #roma #İtalya Serie A
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