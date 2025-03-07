Roma, Athletic Bilbao'yu 90+4'te yıktı

Roma, 1-0 geriye düştüğü UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında 10 kişi kalan Athletic Bilbao'yu 90+4'te bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Roma, Athletic Bilbao'yu 90+4'te yıktı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.03.2025 - 09:27

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında AS Roma ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 2-1'lik skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Athletic Bilbao, 50. dakikada Inaki Williams'ın golüyle öne geçti.

Roma, 56. dakikada Zeki Çelik'in asisti ve Angelino'nun golüyle eşitliği sağladı.

Ahtletic Bilbao, 86. dakikada Yeray Alvarez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Roma, 90+4. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle kazandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 13 Mart'ta San Mames'te oynanacak.

Turu geçen tarafta çeyrek finalde Fenerbahçe - Glasgow Rangers (İlk maçı Rangers 3-1 kazandı) eşleşmesinin galibiyetle karşılaşacak.


Etiketler: #roma #Athletic Bilbao #uefa avrupa ligi

İlgili Haberler

Roma'ya Zeki Çelik'ten iyi haber!

Roma'ya Zeki Çelik'ten iyi haber!
Zeki Çelik asist yaptı: Roma ligde seriye bağladı!

Zeki Çelik asist yaptı: Roma ligde seriye bağladı!
Roma, Dybala ile Porto'yu eledi

Roma, Dybala ile Porto'yu eledi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler