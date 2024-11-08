En değerli 21 yaş altı futbolcular belli oldu: Listede 5 Türk oyuncu yer aldı!

İlk 10'da ikişer Türk, İngiliz ve Brezilyalı futbolcu ile birer İspanyol, Fransız, Portekiz ve Arjantinli oyuncu bulunuyor. Dünyanın en değerli 21 yaş altı 100 futbolcusu arasında ise 5 Türk futbolcu yer alıyor.