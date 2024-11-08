En değerli 21 yaş altı futbolcular belli oldu: Listede 5 Türk oyuncu yer aldı!

En değerli 21 yaş altı futbolcular belli oldu: Listede 5 Türk oyuncu yer aldı!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, dünyanın en değerli 21 yaş altı 100 futbolcusunu açıkladı. Listede 5 Türk futbolcu yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2024 Cuma, 13:40
En değerli 21 yaş altı futbolcular belli oldu: Listede 5 Türk oyuncu yer aldı!

İsviçre merkezli Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), yayımladığı raporunda, dünyanın en değerli 21 yaş altı 100 futbolcusunu açıkladı.

En değerli 21 yaş altı futbolcular belli oldu: Listede 5 Türk oyuncu yer aldı!

İlk 10'da ikişer Türk, İngiliz ve Brezilyalı futbolcu ile birer İspanyol, Fransız, Portekiz ve Arjantinli oyuncu bulunuyor. Dünyanın en değerli 21 yaş altı 100 futbolcusu arasında ise 5 Türk futbolcu yer alıyor.

En değerli 21 yaş altı futbolcular belli oldu: Listede 5 Türk oyuncu yer aldı!

1- Lamine Yamal (Barcelona): 180.9 milyon Euro

En değerli 21 yaş altı futbolcular belli oldu: Listede 5 Türk oyuncu yer aldı!

2- Alejandro Garnacho (Manchester United): 114.8 milyon Euro

En değerli 21 yaş altı futbolcular belli oldu: Listede 5 Türk oyuncu yer aldı!

3- Warren Zaire-Emery (PSG): 109 milyon Euro

En değerli 21 yaş altı futbolcular belli oldu: Listede 5 Türk oyuncu yer aldı!

4- Savio Moreira (Manchester City): 101 milyon Euro

En değerli 21 yaş altı futbolcular belli oldu: Listede 5 Türk oyuncu yer aldı!

5- Joao Neves (PSG): 99,8 milyon Euro

En değerli 21 yaş altı futbolcular belli oldu: Listede 5 Türk oyuncu yer aldı!

6- Endrick Felipe (Real Madrid): 97,7 milyon Euro

En değerli 21 yaş altı futbolcular belli oldu: Listede 5 Türk oyuncu yer aldı!

7- Rico Lewis (Manchester City): 87,2 milyon Euro

En değerli 21 yaş altı futbolcular belli oldu: Listede 5 Türk oyuncu yer aldı!

8- Arda Güler (Real Madrid): 76,7 milyon Euro

En değerli 21 yaş altı futbolcular belli oldu: Listede 5 Türk oyuncu yer aldı!

9- Kobbie Mainoo (Manchester United): 74,8 milyon Euro

En değerli 21 yaş altı futbolcular belli oldu: Listede 5 Türk oyuncu yer aldı!

10- Kenan Yıldız (Juventus): 72,3 milyon Euro

En değerli 21 yaş altı futbolcular belli oldu: Listede 5 Türk oyuncu yer aldı!

50- Semih Kılıçsoy (Beşiktaş): 28,8 milyon Euro

En değerli 21 yaş altı futbolcular belli oldu: Listede 5 Türk oyuncu yer aldı!

63- Can Uzun (Eintracht Frankfurt): 24,4 milyon Euro

En değerli 21 yaş altı futbolcular belli oldu: Listede 5 Türk oyuncu yer aldı!

98- Yasin Özcan (Kasımpaşa): 14,8 milyon Euro

CIES rapor 21 yaş altı futbolcular

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