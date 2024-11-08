En değerli 21 yaş altı futbolcular belli oldu: Listede 5 Türk oyuncu yer aldı!
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, dünyanın en değerli 21 yaş altı 100 futbolcusunu açıkladı. Listede 5 Türk futbolcu yer aldı.
İsviçre merkezli Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), yayımladığı raporunda, dünyanın en değerli 21 yaş altı 100 futbolcusunu açıkladı.
İlk 10'da ikişer Türk, İngiliz ve Brezilyalı futbolcu ile birer İspanyol, Fransız, Portekiz ve Arjantinli oyuncu bulunuyor. Dünyanın en değerli 21 yaş altı 100 futbolcusu arasında ise 5 Türk futbolcu yer alıyor.
1- Lamine Yamal (Barcelona): 180.9 milyon Euro
2- Alejandro Garnacho (Manchester United): 114.8 milyon Euro
3- Warren Zaire-Emery (PSG): 109 milyon Euro
4- Savio Moreira (Manchester City): 101 milyon Euro
5- Joao Neves (PSG): 99,8 milyon Euro
6- Endrick Felipe (Real Madrid): 97,7 milyon Euro
7- Rico Lewis (Manchester City): 87,2 milyon Euro
8- Arda Güler (Real Madrid): 76,7 milyon Euro
9- Kobbie Mainoo (Manchester United): 74,8 milyon Euro
10- Kenan Yıldız (Juventus): 72,3 milyon Euro
50- Semih Kılıçsoy (Beşiktaş): 28,8 milyon Euro
63- Can Uzun (Eintracht Frankfurt): 24,4 milyon Euro
98- Yasin Özcan (Kasımpaşa): 14,8 milyon Euro
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