Erteleme kararıyla maçlar değişti: İşte Süper Lig'in 17. haftasındaki cezalı oyuncular!

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından ligler önce süresiz durdurulmuştu. Daha sonra açıklanan kararla liglerin 19 Aralık Salı günü kaldığı yerden devam edeceği ifade edildi.

Ligde 16. hafta karşılaşmaları 10 Ocak 2024'e ertelenirken sezonun heyecanı 17. hafta müsabakalarıyla sürecek. Süper Lig'de maç takviminin değişmesiyle 15. haftada sarı veya kırmızı kart görerek bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşen futbolcuların cezalarını hangi müsabakada çekeceği önce tartışma konusu oldu, ardından cezaların sıradaki maçta işleneceği kurallarda belli oldğu için tartışmalar kapandı.