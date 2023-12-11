Süper Lig'de bir ayrılık daha!
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te sürpriz bir gelişme yaşandı.
İstanbul temsilcisi, teknik direktör Alparslan Erdem ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Alparslan Erdem
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Karagümrük'ten yapılan resmi açıklama şu şekilde:
"Teşekkürler Alparslan Erdem. Kulübümüz bünyesinde uzun zamandır futbolcu, yardımcı antrenör ve teknik sorumlu olarak bir çok başarıya imza atan hocamız Alparslan Erdem ile bugün itibariyle karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz."
Süper Lig'de sezona Alparslan Erdem ile başlayan Fatih Karagümrük, geride kalan 15 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgiyle 17 puan topladı. Karagümrük, ligde 11. sırada yer alıyor.
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