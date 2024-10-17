Ertuğrul Doğan'dan Abdülkadir Ömür için flaş sözler: 'Kapının önüne koydum'

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarının devamında, "Trabzonspor'a gelen kimse o koltuğa oturduktan sonra en iyisini yapmaya çalışıyor. Benim de hayalim en büyük isteğim şampiyon yapmak. İçimizden hiç kimse başarısız olmak için veya buna yakalanmak için bir şey üretmez. Tüm camiamızda rahatlama oldu. Buna bizler de dahil transferde başarılı olamadık hocamız da başarılı olamadı. Avrupa'da Türkiye'de yaşandığı gibi şampiyonluktan sonra performans düşüklüğü meydana geldi. Bizim de kabul ettiğimiz gerçek. Onu bunu yaptık diye bir sebep yok. Böyle yaşandı keşke yaşanmasaydı. O dönemki başkan da ben de yaşanmasını istemezdi" diye konuştu.