Trabzonsporlu Denis Draguş'a sürpriz talip!
Rapid Bükreş'in Süper Lig ekibi Trabzonspor'un 25 yaşındaki Rumen oyuncusu Denis Draguş ile ilgilendiği kaydedildi.
Trabzonspor'un 1.7 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Denis Draguş, performansıyla beklentilerin altında kaldı.
13 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Draguş ile Rapid Bükreş’in ilgilendiği, devre arası transfer hamlesi yapabileceği öğrenildi.
Geçen sezon Gaziantep FK forması giyen Draguş, 35 maçta 15 gol ve 1 asist kaydetmişti.
Etiketler: #Rapid Bükreş #Denis Dragus #trabzonspor
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