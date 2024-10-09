Trabzonsporlu Denis Draguş'a sürpriz talip!

Rapid Bükreş'in Süper Lig ekibi Trabzonspor'un 25 yaşındaki Rumen oyuncusu Denis Draguş ile ilgilendiği kaydedildi.

Trabzonsporlu Denis Draguş'a sürpriz talip!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2024 - 10:07

Trabzonspor'un 1.7 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Denis Draguş, performansıyla beklentilerin altında kaldı.

13 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Draguş ile Rapid Bükreş’in ilgilendiği, devre arası transfer hamlesi yapabileceği öğrenildi.

Geçen sezon Gaziantep FK forması giyen Draguş, 35 maçta 15 gol ve 1 asist kaydetmişti.


Etiketler: #Rapid Bükreş #Denis Dragus #trabzonspor

İlgili Haberler

Trabzonspor’da fırsat

Trabzonspor’da fırsat
Trabzonspor'dan Süper Lig tarihinde bir ilk!

Trabzonspor'dan Süper Lig tarihinde bir ilk!
Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Sakatlıkların çokluğu bir sorun ama...'

Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Sakatlıkların çokluğu bir sorun ama...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler