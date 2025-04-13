Spor yazarları Beşiktaş - Başakşehir maçını yorumladı: 'Eldeki malzeme bu'
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Beşiktaş, kendi sahasında ağırladığı Başakşehir'e 2-0 yenildi. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.
Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:
"BEŞİKTAŞ BU DURUMU KABULLENMEMELİ"
Güntekin Onay: "Beşiktaş ilginç bir camia. Profesyonellik az, duygusallık çok. Burak Yılmaz’ı, Cenk Tosun’u, Vincent Aboubakar’ı beğenmeyen camia, şimdi de 4 kez İtalya Serie A gol kralı olmuş Ciro İmmobile’yi beğenmiyor. Beşiktaş kimseye değer katmıyor, değerini düşürüp mundar ediyor. Mauro Icardi, Beşiktaş’a gelse özel yaşantısından dolayı itibarsızlaştırılıp yok edilirdi, değersizleşirdi.
Rakipler Victor Osimhen, Mauro İcardi, Alvaro Morata ile Edin Dzeko, Youssef En-Nesryi ile oynarken Beşiktaş, 17 yaşındaki ‘0 gol 0 asist’ ile oynayan, sakalı terlememiş bir çocukla bu yarışta var olmaya çalışıyor.
Bu kadar hayalperestlik, duygusallık ile bu kadar profesyonel zihniyetten uzak bir camia olabilir mi? Gerçeklere bu derece uzak olunabilir mi? Keny Arroyo bonservisinin yarısına 6 milyon verilip de 10 numaralı forma verilecek oyuncu mu? Beşiktaş yıllardır hayal aleminde yaşıyor." (Hürriyet)
"ELDEKİ MALZEME BU"
Bilal Meşe: "Beşiktaş artık, “Görünen köy, kılavuz istemez” misalidir. Yahuu, 62 dakika neredeyse tek kale oyna, üret, atama! Şanssızlık mı, beceriksizlik mi, adını siz koyun, üstüne gol de ye...
Eee, böyledir bu oyun... Atamayana, atarlar arkadaş! Nitekim ele-avuca sığmayan, kontrol edilemeyen Yusuf Sarı, 62’de önce perdeyi açtı, 76’da muhteşem frikik golüyle farkı ikiye çıkardı, Kartal’ı kaderiyle baş başa bıraktı.
Valla, Kartal’ın şu anki fotoğrafı beni asla şaşırtmıyor. Kısacası sürpriz değil... Bu negatif fotoğrafa birçok faktör sıralayabiliriz. Yönetimde yaşanan krizler, teknik kadroda gelgitler, yanlış transfer politikaları ve de bitmek - tükenmek bilmeyen sakatlıklar serisi...
Ben alıştım, siz de alışın eyyy Beşiktaş sevdalıları... Kızıyorsunuz ama eldeki malzeme bu..." (Milliyet)
"HER HAFTA DAHA DA AŞAĞI GİDİYOR"
Ali Gültiken: "Beşiktaş, rakibini çok ciddi şekilde baskı altına almasına ve zorlamasına rağmen skor üretecek oyun ortaya koyamadı. Rafa'nın hareketlendiği süreçte, Rashica ile oyunun zorlandığı bölümlerde Beşiktaş'ın kazanacak hissi verdiği bölümler var. Fakat bitirme noktasında hâlâ etkisizliği devam ediyor.
Beşiktaş'ı tarif etmek çok zor. Bir takım bu kadar nasıl düşebilir, nasıl bu kadar etkisiz olabilir, bunu tarif etmek çok zor. Her hafta kendini bu kadar aşağı çeken bir takımı Beşiktaş camiasının da taşıması çok zor. Elle tutulacak oyuncu bulmak bile her hafta daha da zorlaşıyor." (Sabah)
"BIRAKIN GİDİN"
Turgay Demir: "Beşiktaş, Başakşehir'e yenildi ama hiç derdim değil. Derdim bugünü, dünden hatta önceki günlerden hazırlayanlar. Onlara birkaç çift lafım var.
Beşiktaş'ı son üç-dört yılda kat be kat borca sokanlar. Bırakın gidin… Onanaları, Rebicleri, Umut Meraşları, Tayfurları, Amarteyleri, Joe Marioları, N'Dourları, İmmobileleri ve daha aklıma gelmeyen onlarca vasıfsızı büyük yıldız gibi milyon Eurolara alanlar bırakın gidin… Rashica, Muçi, İmmobile başta Beşiktaş formasının ağırlığını bilmeyen vasıfsızlar bırakın gidin… Akrabalarına konser organize edip Beşiktaş'ın parasını verenler bırakın gidin... Roiser'i, Ghezzal'ı, Aboubakar'ı günah keçisi ilan edenler bırakın gidin.
Süleyman Seba'nın adını dillerine dolayıp onun kulüp yönetimini asla örnek almayanlar bırakın gidin… Ve… Beşiktaş Divan Kurulu'nda kimsenin kimseyi tahrik etmemesi gerektiğini bilmeyenler, onların gazına gelenler, yumruk atanlar, korumalarını, şoförlerini olaya katanlar, sizler de bırakın gidin." (Fotomaç)
"GOLÜ ATMA DEĞİL ENGELLEME SORUNU"
Cem Dizdar: "Lig seviyesinin hayli üzerinde tempoda geçen maçta ‘’temkinli, kontrollü ve fırsatçı’’ Başakşehir beklediğini 62. dakikada buldu. Doğru dizilmiş görüntüdeki ancak geri geri hareket ettiği için dengesi bozuk Beşiktaş savunmasının zaafiyetini Yusuf Sarı değerlendirdi.
Beşiktaş’ın oyun kurgusundaki zaafların temeli sahanın her alanındaki defansif sorunlar. Bunlar sadece savunma oyuncularından kaynaklanan problemler değil. Ofansif anlamda bel bağlanan oyuncuların savunma için alanlarını savunmadaki isteksizliğinden ya da isteseler de savunabilecek donanımda olamayışlarından kaynaklanan sorunlar. Beşiktaş için ‘’Gol beklentisi’’ yüksek olsa da ‘’Gol engelleme’’ ihtimali daha düşük kalınca bu tür sonuçlarla sık sık karşılaşmak da anlaşılır oluyor."
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