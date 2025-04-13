Spor yazarları Beşiktaş - Başakşehir maçını yorumladı: 'Eldeki malzeme bu'

"BEŞİKTAŞ BU DURUMU KABULLENMEMELİ"

Güntekin Onay: "Beşiktaş ilginç bir camia. Profesyonellik az, duygusallık çok. Burak Yılmaz’ı, Cenk Tosun’u, Vincent Aboubakar’ı beğenmeyen camia, şimdi de 4 kez İtalya Serie A gol kralı olmuş Ciro İmmobile’yi beğenmiyor. Beşiktaş kimseye değer katmıyor, değerini düşürüp mundar ediyor. Mauro Icardi, Beşiktaş’a gelse özel yaşantısından dolayı itibarsızlaştırılıp yok edilirdi, değersizleşirdi.

Rakipler Victor Osimhen, Mauro İcardi, Alvaro Morata ile Edin Dzeko, Youssef En-Nesryi ile oynarken Beşiktaş, 17 yaşındaki ‘0 gol 0 asist’ ile oynayan, sakalı terlememiş bir çocukla bu yarışta var olmaya çalışıyor.

Bu kadar hayalperestlik, duygusallık ile bu kadar profesyonel zihniyetten uzak bir camia olabilir mi? Gerçeklere bu derece uzak olunabilir mi? Keny Arroyo bonservisinin yarısına 6 milyon verilip de 10 numaralı forma verilecek oyuncu mu? Beşiktaş yıllardır hayal aleminde yaşıyor." (Hürriyet)