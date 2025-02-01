Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya La Liga'nın 22. haftasında deplasmanda Espanyol ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2025 Cumartesi, 12:02
Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Manolo Gonzalez'in ekibi Espanyol ile karşılaşacak.

Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ESPANYOL - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

RCDE Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Espanyol - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ESPANYOL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem  Alejandro Muniz'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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