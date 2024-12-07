Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ERTELENDİ

Everton'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle derbinin güvenlik endişesi taşıdığı ve karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

Merseyside derbisinin ne zaman oynanacağı ile ilgili açıklama henüz yapılmadı.