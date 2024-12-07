Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2024 Cumartesi, 10:44
Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor. 

Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.

Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Goodison Park'taa oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'den naklen yayımlanacak.

Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ERTELENDİ

Everton'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle derbinin güvenlik endişesi taşıdığı ve karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

Merseyside derbisinin ne zaman oynanacağı ile ilgili açıklama henüz yapılmadı.

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