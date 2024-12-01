Dev maçta kazanan Liverpool: Manchester City'nin hasreti 7 maça çıktı!
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında kendi sahasında ağırladığı Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool 2-0'lık skorla kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Cody Gakpo ve 78. dakikada penaltıdan Mohamed Salah kaydetti.
LIVERPOOL PUAN FARKINI AÇTI
Bu sezon 13. lig maçında 11. galibiyetini elden Liverpool, puanını 34'e çıkardı ve en yakın takipçisi Arsenal ve Chelsea ile aradaki puan farkını 9'a çıkardı.
MANCHESTER CITY'NİN HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI
Resmi maçlardaki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Manchester City, 23 puanda kaldı ve zirvenin 11 puan uzağına düştü.
Liverpool, gelecek hafta Newcastle United'a konuk olacak. Manchester City ise sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.
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