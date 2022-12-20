Fas Milli Futbol Takımı aşkent Rabat'ta coşkuyla karşılandı
Tarihinde ilk kez yarı final oynayarak FIFA Dünya Kupası'nda 4. sıraya yerleşen Fas Milli Takımı, ülkede coşkuyla karşılandı.
Başkent Rabat'ta milli forma giyerek Fas bayrağını taşıyan binlerce vatandaş, 5. Muhammed Caddesi ve 2. Hasan Caddesi'nde Katar'dan dönen Fas Milli Takımı ekibine tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.
Rabat emniyet makamları Fas Milli Takımı'nın geçeceği güzergahların güvenliği için 8 bini aşkın polis görevlendirdi.
Ulusal Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da toplu kutlamaların güvenliği için birtakım protokoller uygulandığı ifade edildi.
Yarı finalde Fransa karşısında iyi bir mücadele ortaya koymasına rağmen sahadan 2-0 mağlup ayrılan Fas Milli Takımı, üçüncülük maçında ise Hırvatistan'a 2-1 yenilerek Dünya Kupası'nı dördüncü olarak tamamlamıştı.
Video Haberler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Dan Bilzerian'dan 'Nusret' ifşası: Tam 8 yıldır...
- Guterres'ten Ukrayna-Rusya savaşı mesajı
- 'Kazanacak aday vurgusu yaptık'
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
- Emekli amiraller davasında karar çıktı
- Nihal Bengisu Karaca'dan 'altılı masa' sürprizi
- 28 Şubat hükümlüsü Korgeneral Vural Avar cezaevinde öldü
- Soylu'ya sert sözler: 'Önce ağzını yıkayacaksın'
- Google'dan Ekrem İmamoğlu skandalı!
- Hakaret ‘Soylu’nun görevi’ dahilindeymiş!