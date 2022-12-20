Fas Milli Futbol Takımı aşkent Rabat'ta coşkuyla karşılandı

AA
20 Aralık 2022 Salı, 22:41
<p>Tarihinde ilk kez yarı final oynayarak FIFA Dünya Kupası'nda 4. sıraya yerleşen Fas Milli Takımı, ülkede coşkuyla karşılandı.</p>

Tarihinde ilk kez yarı final oynayarak FIFA Dünya Kupası'nda 4. sıraya yerleşen Fas Milli Takımı, ülkede coşkuyla karşılandı.

<p>Başkent Rabat'ta milli forma giyerek Fas bayrağını taşıyan binlerce vatandaş, 5. Muhammed Caddesi ve 2. Hasan Caddesi'nde Katar'dan dönen Fas Milli Takımı ekibine tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.</p>

Başkent Rabat'ta milli forma giyerek Fas bayrağını taşıyan binlerce vatandaş, 5. Muhammed Caddesi ve 2. Hasan Caddesi'nde Katar'dan dönen Fas Milli Takımı ekibine tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

<p>Rabat emniyet makamları Fas Milli Takımı'nın geçeceği güzergahların güvenliği için 8 bini aşkın polis görevlendirdi.</p>

Rabat emniyet makamları Fas Milli Takımı'nın geçeceği güzergahların güvenliği için 8 bini aşkın polis görevlendirdi.

<p>Ulusal Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da toplu kutlamaların güvenliği için birtakım protokoller uygulandığı ifade edildi.</p>

Ulusal Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da toplu kutlamaların güvenliği için birtakım protokoller uygulandığı ifade edildi.

<p>Yarı finalde Fransa karşısında iyi bir mücadele ortaya koymasına rağmen sahadan 2-0 mağlup ayrılan Fas Milli Takımı, üçüncülük maçında ise Hırvatistan'a 2-1 yenilerek Dünya Kupası'nı dördüncü olarak tamamlamıştı.</p>

Yarı finalde Fransa karşısında iyi bir mücadele ortaya koymasına rağmen sahadan 2-0 mağlup ayrılan Fas Milli Takımı, üçüncülük maçında ise Hırvatistan'a 2-1 yenilerek Dünya Kupası'nı dördüncü olarak tamamlamıştı.

2022 Dünya Kupası Fas katar

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