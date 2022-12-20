Lionel Messi'nin Dünya Kupası zaferi fotoğrafı 'yumurta' rekorunu kırdı!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda zafere ulaştıktan sonra Lionel Messi'nin yaptığı paylaşım, Instagram tarihinin en çok beğeni alan gönderisi oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'yı seri penaltı atışlarında mağlup eden Arjantin'de yıldız futbolcu Lionel Messi, Dünya Kupası'nın ardından sosyal medyada da rekor kırdı.
Messi, kişisel Instagram hesabı üzerinden Dünya Kupası şampiyonluğuyla ilgili bir kutlama fotoğrafı paylaştı. Messi'nin Dünya Kupası zaferi gönderisi 57,2 milyon beğeniyle yumurta gönderisini geçti ve tarihin en çok beğenilen Instagram gönderisi oldu.
Instagram'da en beğenilen paylaşım 18.1 milyon ile ABD'li Kylie Jenner'a (21) aitti. World Record Egg (Dünya rekortmeni yumurta) adıyla açılan bir hesap 4 Ocak'ta bir yumurta fotoğrafı paylaştı. Yumurtanın altına ise "Hep birlikte rekor kırarak Instagram'ın en beğenilen fotoğrafı" olalım yazdı. Fotoğraf 56,1 milyon beğeni almıştı.
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